Willem-Alexander niet bij Koningsspelen

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander is dit jaar voor het eerst niet aanwezig bij de aftrap van de Koningsspelen op 17 april. Hij is op dat moment met koningin Máxima in Denemarken waar hij de festiviteiten ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de Deense koningin Margrethe bijwoont.