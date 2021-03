Vrouw (19) loopt 210 miljoen euro aan loterijgeld mis

Nadat er een aantal weken geen winnaar in de hoogste rang was gevallen, viel op 26 februari eindelijk de jackpot. De winnende cijfers kwamen overeen met de cijfers van de Britse jongedame. Ze ontving zelfs een bericht in de app van de Britse Nationale Loterij met ’winnende combinatie’. Vol blijdschap riep ze haar moeder en vriend erbij. Pas toen ze de loterij opbelde werd duidelijk dat ze een enorme smak geld was misgelopen.

De Britse Nationale Loterij wenst het teleurgestelde meisje nu ’veel geluk bij toekomstige trekkingen’, maar daar koopt de 19-jarige Rachel Kennedy niks voor. Ze beproefde al vijf weken haar geluk in het trekkingsspel EuroMillions en gebruikte daarbij telkens dezelfde zeven cijfers.

Teleurgesteld

Haar vriend deelde vervolgens het verhaal op Twitter, waarna het werd overgenomen door Britse media. Hij bleek achteraf ook meer teleurgesteld dan Rachel toen bleek dat ze niks gewonnen hadden. „Zij bleef er nogal rustig onder, maar ik had het geld in gedachten al uitgegeven”, vertelde hij.