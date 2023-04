Premium Het beste van De Telegraaf

Reportage Belastingmedewerkers gedumpt op de drempel: ’Toeslagenaffaire verbaast me niks, ze liegen tot het bittere einde’

Door Bert Dijkstra Kopieer naar clipboard

Pieter werd beschimpt, moest weg, maar bleef – vechtend voor gerechtigheid – zo lang doorwerken dat hij (70) de oudste FIOD-rechercheur van Nederland werd. Eelke werd bijna slachtoffer van zijn integriteit, wist ontslag te voorkomen en moest in een parkeergarage soms uren wachten op dienstopdrachten. Ook intern is bij de Belastingdienst soms treurigheid troef. Een schrijnende reportage over twee standvastige nestors.