Politie Rotterdam op scherp om nepwapens

Een 17-jarige Rotterdammer vestigde zaterdagavond de aandacht op zich doordat hij in de Rotterdamse wijk De Esch duidelijk zichtbaar met een alarmpistool in zijn broeksband liep. In Hoek van Holland zagen omstanders zondagmiddag dat vier personen in een auto, mannen en vrouwen uit Delft en ’s-Gravenzande, twee balletjespistolen bij zich hadden.

