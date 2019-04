Opgepakt vanwege masturberen aan de Trekkade

De politie schrijft op Facebook: „What’s in a name! Trekkade waarvoor de trekkade niet bedoeld is. Afgelopen nacht is er door collega’s een man aangehouden die zich op de trekkade aan het aftrekken(zelfbevrediging)was. Dit werd, en terecht, als intimiderend en schokkend ervaren. Ook zal dit nooit de bedoeling zijn geweest van de naamgever van de „trekkade.”

De politie is blij dat zij deze man van straat hebben kunnen halen en deze zit nu voor verder onderzoek vast op het politiebureau.”

