No Surrender-captain ’Karip’ bij de Koerdische strijders. Ⓒ Facebook

Amsterdam - De gemoederen binnen motorclub No Surrender dreigen hoog op te lopen, nu het hoofdbestuur van de club een waarschuwing heeft uitgedeeld aan een afdeling in Duitsland. De chapter La Familia zou zonder toestemming ’colors’ of clubtekens dragen en nieuwe chapters vormen.