’Mens grootste risico’

Mens en machine vullen elkaar perfect aan, maar de mens moet wel kunnen ingrijpen als het misgaat, vinden experts. De opmars van zelfvliegend of -rijdend vervoer is echter niet te stuiten.

Amsterdam - Dodelijke ongelukken met zelfrijdende auto’s en de twee recente crashes met de gloednieuwe Boeing 737 Max hebben de discussies over de veiligheid van computergestuurd vervoer in een stroomversnelling gebracht. Ook wordt er volop geëxperimenteerd met autonome treinen en schepen. „We moeten niet vergeten dat computers het vervoer vooral veiliger maken. De mens zelf is nog altijd het grootste risico op een fatale afloop”, meent expert Joris Melkert van TU Delft.