Invallen in verband met aanslag Telegraaf

De recherche is op zoek naar meerdere verdachten, die worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag. Politie en justitie houden er sterk rekening mee dat de aanslag op De Telegraaf is uitgevoerd in opdracht van ’s lands meest gezochte crimineel Ridouan Taghi. De acties van vanochtend zijn wekenlang voorbereid. Omdat een deel van de verdachten vuurwapengevaarlijk is, heeft de politie speciale arrestatieteams ingezet.

Woordvoerders van politie en openbaar ministerie konden vanochtend nog niet zeggen of alle verdachten al zijn gearresteerd. De actie is een samenwerkingsverband tussen de landelijke eenheid van de nationale politie en rechercheteams van de politie-eenheid Amsterdam. Later deze ochtend volgt meer informatie over de invallen en de arrestaties.

Lees verder onder de foto

Het Openbaar Ministerie houdt er sterk rekening mee dat Ridouan Taghi (foto) achter de brandbom zit. Ⓒ Politie.nl

De aanslag op De Telegraaf op 26 juni vorig jaar werd uitgevoerd met een auto met jerrycans vol benzine. Een onbekend persoon ramde met de auto de glazen pui van het hoofdkantoor van de Telegraaf Media Groep aan de Basisweg in Amsterdam-Sloterdijk en ontstak de benzinevoorraad in de laadruimte. Een enorme explosie veroorzaakte brand en verwoestte de voorpui. De materiële schade bedroeg bijna een miljoen euro.

Een paar dagen daarvoor was ook de redactie van weekblad Panorama doelwit van een aanslag. Het gebouw werd beschoten met een raketwerper. Beide aanslagen vonden plaats na grote, onthullende publicaties over Ridouan Taghi en de door justitie aan hem gelieerde motorclub Caloh Wagoh. Taghi is volgens het OM opdrachtgever van een groot aantal onderwereldmoorden.

Huurmoordenaars

Het onderzoek naar Taghi kwam in een stroomversnelling, nadat één van zijn huurmoordenaars, Nabil B., overliep naar justitie en kroongetuige werd. Kort nadat dit bekend werd, schoot een huurmoordenaar diens broer Redouan B. dood in Amsterdam-Noord. De recherche gaat ervan uit dat dit een wraakactie van Taghi is.

Bekijk ook: Taghi gelinkt aan 12 moorden

De naam van Ridouan Taghi staat hoog op de nationale opsporingslijst. De hoofdofficier van justitie heeft honderdduizend euro uitgeloofd voor tips die tot zijn arrestatie leiden. Ook voor informatie over de verblijfplaats van Taghi’s handlanger Saïd Razzouki heeft justitie een ton aan euro’s over.

De recherche heeft zich bij het onderzoek naar de aanslag onder meer gericht op communicatie met Pretty Good Privacy (PGP)-telefoons. Dat zijn telefoons waarmee gecodeerde berichten worden verstuurd. Politie en OM hebben servers in beslag genomen waarop miljoenen berichten tussen criminelen staan, die nu probleemloos gelezen kunnen worden. Of de PGP-berichten hebben geleid tot een doorbraak in het onderzoek is niet duidelijk.