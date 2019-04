Rode Kruis geeft les over filmen na ongeluk

Door over de keuzes te praten hoopt de hulporganisatie te bereiken dat jongeren na een ongeval vaker de telefoon pakken om 112 te bellen in plaats van de gebeurtenissen met hun mobieltje te gaan filmen.

Eerder onderzoek van het Rode Kruis wees uit dat bijna 90 procent van de Nederlanders het niet acceptabel vindt dat omstanders gewonden filmen na een ongeluk. Maar uit het onderzoek kwam ook dat mensen het moeilijk vinden om er wat van te zeggen.

Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis: „Als we dit bespreekbaar maken, zorgen we ervoor dat mensen er extra over nadenken voordat zij hun telefoon erbij pakken. Als je getuige bent van een ongeluk, kun je echt beter hulp gaan verlenen of 112 bellen dan alles vastleggen.”