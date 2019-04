Agressieve savannah ontsnapt in Haarlem

Het dier is al sinds vrijdag vermist in de omgeving van de Mary Fleischmannstraat en het laatst gezien in de wijk Meerwijk. Ook de politie in Haarlem kijkt naar het dier uit. Mensen die het beest denken te zien, wordt aangeraden om direct de dierenambulance en politie te bellen.

Het dier wordt vanwege zijn opvallende kleuren ook wel mini-cheetah genoemd. Een savannah kan een stuk groter worden dan een normale huiskat en heeft zeer lange poten.

Eerder berichtte stichting Amivedi dat het om een serval-kat ging. Een serval is een katachtige die leeft op de Afrikaanse savanne. Een savannah-kat is een kruising tussen een serval en een huiskat. Op haar website heeft de stichting het ras inmiddels aangepast naar savannah.