Twaalf arrestaties aanslag Telegraaf

De aanhoudingen vonden plaats op verschillende locaties in Amsterdam, Utrecht en Den-Haag. Bij de doorzoekingen van woningen, loodsen en garageboxen in Zwanenburg, Houten, Utrecht, Den Haag, Diemen, Lijnden, Zaandam, Nieuwegein en Amstelveen namen rechercheurs van de politie Amsterdam en Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid onder meer een voertuig, mogelijk gestolen auto-onderdelen, kentekenplaten, benzine, gestolen scooters, motoren, geld en gps-trackers in beslag.

Het onderzoek naar de verdenkingen tegen de verdachten is nog in volle gang. Alle verdachten zijn ingesloten en zitten in alle beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Of de daadwerkelijke aanslagpleger, de man die de Caddy tegen de gevel van het Telegraaf-pand reed, ook bij de arrestanten zit kon de politie maandagochtend nog niet zeggen.

Politie en justitie houden er sterk rekening mee dat de aanslag op De Telegraaf is uitgevoerd in opdracht van ’s lands meest gezochte crimineel Ridouan Taghi. De acties van vanochtend zijn wekenlang voorbereid. Omdat een deel van de verdachten vuurwapengevaarlijk is, heeft de politie speciale arrestatieteams ingezet.

Jerrycans vol benzine

De aanslag op De Telegraaf op 26 juni vorig jaar werd uitgevoerd met een auto met jerrycans vol benzine. Een onbekend persoon ramde met de auto de glazen pui van het hoofdkantoor van de Telegraaf Media Groep aan de Basisweg in Amsterdam-Sloterdijk en ontstak de benzinevoorraad in de laadruimte. Een enorme explosie veroorzaakte brand en verwoestte de voorpui. De materiële schade bedroeg bijna een miljoen euro.

Het Openbaar Ministerie houdt er sterk rekening mee dat Ridouan Taghi (foto) achter de brandbom zit. Ⓒ Politie.nl

Een paar dagen daarvoor was ook de redactie van weekblad Panorama doelwit van een aanslag. Het gebouw werd beschoten met een raketwerper. Beide aanslagen vonden plaats na grote, onthullende publicaties over Ridouan Taghi en de door justitie aan hem gelieerde motorclub Caloh Wagoh. Taghi is volgens het OM opdrachtgever van een groot aantal onderwereldmoorden.

