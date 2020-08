Weduwnaar heeft levensecht beeld van overleden vrouw in huiskamer

De siliconen kopie van Madhavi zit sinds zaterdag pontificaal op een stoel in de nieuwe bungalow die Srinivasa ter nagedachtenis aan haar liet bouwen.

Madhavi kwam in 2017 om het leven bij een verkeersongeluk. Zij kwam daarmee nooit toe aan de vervulling van haar levensdroom: wonen in een vrijstaande bungalow. Een jaar na de fatale crash besloot Srinivasa dat die woning er alsnog moet komen. De architect van die nieuwe woning deed de wonderlijke suggestie: een woning ter ere van de overleden Madhavi kan eigenlijk niet zonder tenminste een afbeelding van de vrouw. Dus waarom geen beeld?

Gupta laat aan The News Minute weten geen seconde spijt te hebben gehad. „Ze ziet er levensecht uit.” Het beeld was al klaar in juni, maar Srinivasa hield het bestaan ervan geheim voor de familie; tot de housewarming van afgelopen zaterdag.

Die familie was - zo vertelt het verhaal - behoorlijk verrast. „Ze geloofden allemaal heel even dat het mijn vrouw was, in de stoel. Dit huis was de droom van mijn vrouw. Nu kan ze er niet in wonen, maar dankzij dit beeld is ze toch een beetje hier.”