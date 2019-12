Bankje van graf gestolen: ’Harteloos en respectloos’

„Het is gemaakt door de buurman van mijn schoonmoeder. Hij moest nog één keer in de lak, maar de buurman overleed voordat hij het kon afmaken. Hierdoor heeft het bankje nóg meer waarde voor ons”, zo vertelt Edith aan NH Nieuws.

Wesley overleed op Eerste Kerstdag, acht jaar geleden. Het is voor de familie sowieso dus al een moeilijke maand. „Nu gebeurt er in deze maand ook nog zoiets laf. Ik hoop dat de dader het bankje gewoon terugzet. Dan zijn we al blij. Deze man of vrouw heeft geen idee wat voor een impact dit op ons heeft.”

Het is niet de eerste keer dat er iets gestolen is van het graf. Edith heeft al meerdere keren aangifte bedaan bij de politie. „Harteloos en respectloos om zoiets mee te nemen.”