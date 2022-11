Ihattaren weer op vrije voeten

Ihattaren in betere tijden Ⓒ PRO SHOTS

Rotterdam - Voetballer Mohamed Ihattaren is weer vrij nadat hij dinsdag was aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een bedreiging. Dat laat zijn advocaat Sander Janssen weten via een statement op Twitter. Volgens Janssen heeft de voetballer verklaringen over de bedreiging afgelegd en gaat het „om een zaak van geruime tijd geleden die nog bij de politie in onderzoek is.”