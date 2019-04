Politie: vermoedelijke aanslagpleger ook opgepakt

Dat meldt de Amsterdamse recherchechef Olivier Dutilh in gesprek met deze krant. Dutilh gaat er vanuit dat alle betrokkenen bij de aanslag nu vastzitten.

De aanhoudingen vonden plaats op verschillende locaties in Amsterdam, Utrecht en Den-Haag. Bij de doorzoekingen van woningen, loodsen en garageboxen in Zwanenburg, Houten, Utrecht, Den Haag, Diemen, Lijnden, Zaandam, Nieuwegein en Amstelveen namen rechercheurs van de politie Amsterdam en Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid onder meer een voertuig, mogelijk gestolen auto-onderdelen, kentekenplaten, benzine, gestolen scooters, motoren, geld en gps-trackers in beslag.

Bekijk ook: Twaalf arrestaties aanslag Telegraaf

Het onderzoek naar de verdenkingen tegen de verdachten is nog in volle gang. Alle verdachten zijn ingesloten en zitten in alle beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Jerrycans vol benzine

De aanslag op De Telegraaf op 26 juni vorig jaar werd uitgevoerd met een auto met jerrycans vol benzine. Een onbekend persoon ramde met de auto – een Caddy – de glazen pui van het hoofdkantoor van de Telegraaf Media Groep aan de Basisweg in Amsterdam-Sloterdijk en ontstak de benzinevoorraad in de laadruimte. Een enorme explosie veroorzaakte brand en verwoestte de voorpui. De materiële schade bedroeg bijna een miljoen euro.

Bekijk ook: Invallen in verband met aanslag Telegraaf