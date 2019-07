OPROEP: Gaat u naar Lyon voor WK-finale?

Oranje supporters voorafgaand aan de halve finale tussen Nederland en Zweden van het WK voetbal voor vrouwen in Lyon. Ⓒ ANP

Amsterdam - De Oranje Leeuwinnen staan in de WK-finale! Het wordt zondag ongetwijfeld een groot feest in Lyon. Daarom is verslaggever Martijn Schoolenberg op zoek naar fans die na de schitterende overwinning hebben besloten om alsnog naar Lyon te gaan. Misschien gooit u daarvoor wel uw vakantie om of gebruikt u de stad als tussenstop.