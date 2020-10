Mes op de keel voor ’snel geld’

Binnen een maand twee keer een gewapende overval. Het overkwam de medewerkers van Kentucky Fried Chicken in Almere-Buiten. Met klauwhamers, messen en een vuurwapen bedreigen de jonge daders de doodsbange personeelsleden. Ⓒ opsporing verzocht

Steekpartijen met jonge tieners als dader of slachtoffer. En 14- of 15-jarigen die brute overvallen plegen. Burgemeester van Almere Franc Weerwind maakt zich grote zorgen over het toenemende geweld door steeds jongere daders. Afgelopen week startte een anti-geweldscampagne.