Politie reageert op ophef arrestatie Utrecht

Politie Utrecht gaat bovendien verder in op de enkele minuten aan beeldmateriaal die verscheen van de aanhouding op het Paardenveld. „Een van de drie aanhoudingen voor openbaar dronkenschap is gefilmd en dat filmpje staat online en op sociale media. Alles wat daarvoor is gebeurd, is niet op de video te zien.”

Vrijwillig weggaan

Agenten werden opgeroepen voor een melding van overlast. De studenten zouden volgens de politie voortdurend een restaurant in- en uitlopen en daarbij de gasten lastig vallen. Daarnaast bevuilden de dronken jongeren het toilet. „Wij snappen goed dat studenten lekker de stad ingaan en daarbij gedronken wordt. Dat is prima, zolang er geen overlast voor anderen onstaat. We geven mensen alle tijd om vrijwillig weg te gaan. Als mensen dat niet doen, vorderen we het. Als ze dat ook niet doen, rest ons geen optie dan over te gaan tot aanhouding en als men hierbij verzet pleegt of niet meewerkt, kan het voorkomen dat wij geweld moeten toepassen”, besluit de politie.