Minister Kuipers: ’Het land gaat weer open’

Volgens Kuipers is er ruimte om flink te versoepelen. „We zijn beter tegen het virus bestand door vaccins en boosterprikken. Bovendien is de omicronvariant minder besmettelijk dan gedacht.”

Ondanks grote versoepelingen roept de minister op om nog voorzichtig te zijn met grote evenementen, zoals carnaval. „Vier carnaval in je eigen omgeving. Vier het in het café, maar mijdt grote menigten.” Nederlanders nemen verantwoordelijkheid, ziet Kuipers. „Daarom ga ik met veel vertrouwen de volgende fase in.”

Het kabinet zal om 19.00 uur tijdens een persconferentie toelichting geven over het afbouwen van de coronamaatregelen. Daarbij is dit keer alleen minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) aanwezig. Premier Rutte is er niet bij, omdat hij in de Eerste Kamer is voor het debat over de regeringsverklaring.

D66-bewindsman Kuipers zal vertellen hoe het land de komende tijd van het coronaslot zal gaan. Veel lekte de afgelopen dagen al uit. De verplichting om mensen uitsluitend toe te laten als ze negatief zijn getest op het coronavirus, gaat alleen gelden op plekken binnen met meer dan 500 man. Voor buitenlocaties geldt dat zogeheten 1G-beleid niet. Op die manier wordt de testdruk aanzienlijk verminderd.

Het kabinet heeft dinsdagochtend definitief besloten over de versoepelingen die later worden aangekondigd tijdens de coronapersconferentie. Het kabinet is ’positief’ over de ontwikkelingen rondom het virus, liet gezondheidsminister Kuipers na het ministeriële beraad dinsdagmiddag al weten.

Versoepelingen

Het kabinet liet vorige week al aan de Tweede Kamer weten welke versoepelingen het voor ogen heeft: de eerste versoepelingen, waarbij de horeca en cultuursector tot 1 uur ’s nachts mogen openblijven, gaan aanstaande vrijdag al in. Ook mogen er dan maximaal 500 mensen per locatie bij elkaar komen.

Een week later moeten dan vrijwel alle coronamaatregelen van tafel, waaronder de anderhalvemetermaatregel en het coronatoegangsbewijs. Dat blijft alleen nog nodig voor reizen naar het buitenland, waar veelal wel nog gebruik wordt gemaakt van de coronapas en in sommige landen zelfs van 2G (gevaccineerd of hersteld).

Voor grote evenementen zoals festivals en nachtclubs met meer dan 500 bezoekers geldt vanaf dat moment het zogenoemde 1G-systeem, waarbij iedereen - gevaccineerd of niet - een bewijs van een negatieve test moet laten zien. Mondkapjes in de publieke ruimte zijn vanaf volgende week ook niet langer nodig, behalve in het openbaar vervoer en op luchthavens en in vliegtuigen.