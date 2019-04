’Oraal bevredigen van man helpt tegen miskraam’

Dat concluderen Nederlandse onderzoekers in een studie die is gepubliceerd in vakblad Journal of Reproductive Immunology.

De onderzoeksresultaten zorgen voor hilariteit op sociale media, maar dat maakt het onderzoek niet minder serieus. Het doorslikken van sperma wordt ’een soort inenting tegen afstoting van de vrucht’ genoemd.

Tess Meuleman, van het Haga Ziekenhuis in Den Haag is de eerste auteur van het onderzoek. In gesprek met de Volkskrant stelt zij: „Bekend is dat er antigenen in zaadvloeistof zitten. En het slijmvlies in de mond en de maag neemt antigenen sneller op dan het slijmvlies van de vagina, en remt het immuunsysteem efficiënter af. Het spijsverteringskanaal moet immers ook wijs worden uit allerlei antigenen uit voedsel.”

Geen wondermiddel

De onderzoekers, een team van het LUMC, wijzen er echter wel op dat fellatio geen wondermiddel is: vrouwen moeten niet denken dat het krijgen van een miskraam het gevolg is van te weinig orale seks.

Eerder onderzoek wees al uit dat het doorslikken van sperma kan leiden tot een kleinere kans op zwangerschapsvergiftiging.