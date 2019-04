Laleh Shahravesh en haar 14-jarige dochter Paris Ⓒ Facebook

De cel in moeten omdat je de nieuwe partner van je ex een paard noemt. Het overkomt mogelijk Laleh Shahravesh, een 55-jarige Britse vrouw, in Dubai. Haar hangt een gevangenisstraf van twee jaar boven het hoofd nadat ze de nieuwe liefde van haar ex beledigde in een Facebook-bericht uit 2016.