Meer incidenten in Detentiecentrum Rotterdam: ’Steeds meer verharding’

Door Niels Rigter Kopieer naar clipboard

Detentiecentrum-directeur Miriam Twilt-Mendonça: „Er komen steeds meer vreemdelingen zonder perspectief die niet meewerken en het leefklimaat voor de anderen verzieken.” Ⓒ Roel Dijkstra

ROTTERDAM - Het is druk geworden in het Detentiecentrum Rotterdam nu Nederland weer uitgeprocedeerde asielzoekers kan uitzetten naar Marokko. Personeel kijkt allang niet meer op van een vechtpartij, al wordt het soms zelf aangevallen. De doelgroep is jonger, hun wandaden zijn verhard.