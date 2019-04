Vliegtuigje neergestort bij Hilversum

Op foto’s is te zien dat het vliegtuig op gevaarlijke hoogte in de boom balanceert. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren massaal ter plaatse.

Het toestel was nog maar net opgestegen toen het misging. De piloot kreeg eenmaal in de lucht door dat er iets mis was en probeerde via een noodlanding erger te voorkomen. Hij belandde daarbij in een boom, zegt een woordvoerder van de vliegclub. „Natuurlijk is het schrikken. Het is nog nooit eerder gebeurd dat er een vliegtuig van ons is neergestort.” Hij hoorde een hoop geronk en ging gelijk naar het militaire terrein om poolshoogte te nemen. „De deur van het vliegtuig stond open. Ze gaven aan dat ze oké waren.”

De mannen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Een van de twee inzittenden is ter controle naar het ziekenhuis vervoerd, de ander is alweer thuis. Het vliegtuigje hangt nog op ongeveer tien meter hoogte in de kruin van een boom. De Korporaal Van Oudheusdenkazerne ligt vlak bij het vliegveld Hilversum.

Het was een heel ingewikkelde redding, aldus een woordvoerder van de brandweer. Het bleek lastig om de reddingsvoertuigen, een aantal hoogwerkers, op de betreffende plek te krijgen omdat er veel bomen staan. Daarnaast zaten de twee mannen onder de kerosine wat ook gold als een „complicerende factor” wegens het brandgevaar. Na redding zijn ze ervan ontsmet.

Onderzoek

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat richting het vliegveld van Hilversum. De raad begint daar een „verkennend onderzoek” naar de crash van een eenmotorig vliegtuigje.

Het is niet het eerste ongeluk bij het vliegterrein. Een kort overzicht van recente incidenten:

December 2018: Een eenmotorig vliegtuig crasht bij het opstijgen van het vliegveld van Hilversum. De 36-jarige piloot komt om het leven. Hij was de enige inzittende.

April 2015: Een vliegtuigje maakt een harde landing in Hilversum. Het toestel komt op de neus terecht. De piloot, de enige inzittende, blijft ongedeerd.

Maart 2014: Helikopter komt bij het opstijgen hard neer op de grond. De helikopter stort neer, valt om en komt met drie wieken in het gras. Daarna breekt brand uit. De piloot en zijn twee passagiers raken lichtgewond. De oorzaak is niet opgehelderd.

Ⓒ AS Media (links)