’Boris Johnson gaat opstappen als premier’

De afgelopen dagen verkeerde de Conservatieve partij in een diepe crisis, met uiteindelijk 54 bewindslieden die hun vertrek hadden aangekondigd. Ook vele parlementsleden hebben hun vertrouwen opgezegd in Johnson. Hoewel hij gisteren nog liet weten dat hij niet dacht aan vertrekken, heeft hij vanmorgen blijkbaar toch de handdoek in de ring gegooid.

De Conservatieve partij zal deze zomer een nieuwe partijleider kiezen, waarna Johnson officieel zal vertrekken uit Downing Street 10. De geruchtenmolen over de opvolger van Johnson begint op gang te komen, onder meer de voormalige premier Theresa May wordt genoemd als tijdelijke interim-premier.