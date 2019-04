Ondanks zonnetje kans op aprilvlokjes en hagelbuien

Afgelopen zondag was het met twintig graden in De Bilt officieel nog de eerste warme dag van 2019. Hoek van Holland voert de lijst aan met de hoogste maximumtemperatuur van het land: het werd daar 22,2 graden, meldt MeteoGroup.

Ook maandag schijnt de zon volop. ’s Middags wordt het op grote schaal nog 18 tot 20 graden. Wel is er her en der mist, zoals piloten van Eindhoven Airport ondervonden. „De combinatie van weinig wind, veel vocht en vieze lucht in de onderste paar honderd meter van de atmosfeer leidde – met ook nog eens voldoende afkoeling in de nachtelijke uren – tot mistvorming”, aldus weervoorspeller Jordi Bloem van MeteoGroup.

Vanaf dinsdag gaat het aantal graden bergafwaarts. „Morgen, dinsdag, wordt het van noord naar zuid 10 tot 17 graden, op woensdag naar verwachting 8 tot 13 graden, donderdag nog iets frisser namelijk 8 tot 12 graden. En op vrijdag en zaterdag zal de koudste lucht zijn gearriveerd, met dan middagwaarden zo tussen 7 en 10 graden.”

Nat weekend

Vrijdag en zaterdag neemt de kans op een nat pak toe. „Dat kan een bui zijn met korrelhagel, in en door de koude bovenlucht. De koudste lucht hebben we waarschijnlijk op zaterdag en dan is zelfs een vlokje smeltende sneeuw niet onmogelijk.”