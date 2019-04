iPad 47 jaar buiten gebruik door volhardende peuter

Osnos deelde zondag een foto van de vergrendelde iPad op zijn Twitter-account. Hij zei daarbij dat zijn drie jaar oude zoontje het wachtwoord te vaak verkeerd had ingevoerd. De iPad had zichzelf daarom uit veiligheidsmaatregelen geblokkeerd. De eerstvolgende gelegenheid om het juiste wachtwoord in te voeren laat nog bijna een halve eeuw op zich wachten.

Apple’s gadgets hebben deze preventieve maatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke bestanden niet in de handen van dieven komen. Hoe vaker het wachtwoord foutief wordt ingevoerd, hoe langer de gebruiker moet wachten om het nogmaals te proberen.

Evan’s zoon was waarschijnlijk zeer volhardend in zijn pogingen. Daarom schreef de Amerikaan bij zijn foto de vraag wat hij hier aan moest doen. Hij kreeg heel veel reacties, waaronder ’Ik zou gewoon wachten’ en ’Maak het een cadeautje voor de 50e verjaardag van je zoon’.

Gelukkig voor Evan Osnos kwamen er ook bruikbare tips binnen en is de vergrendeling inmiddels opgeheven.