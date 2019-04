Celstraf voor leveren munitie aan terroristen, drie anderen vrijgesproken

Volgens de rechtbank hebben de twee veroordeelde mannen gefungeerd als tussenpersoon bij de levering. Tegen de andere drie waren wel aanwijzingen voor betrokkenheid, maar niet genoeg voor een veroordeling, aldus de rechtbank.

In maart 2016 vond de politie in een kelderbox van een woning aan de burgemeester Meineszstraat in Rotterdam-West ruim 3500 patronen, bedoeld voor kalasjnikovs en pistolen. De kogels waren geleverd aan twee Fransen, die volgens de rechtbank bezig waren met het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een van hen is in Frankrijk aangehouden. De ander is opgepakt in Nederland en overgeleverd aan de Franse autoriteiten.

Misbruik

De eigenaar van de woning is al eerder vrijgesproken, conform de wens van het OM. De Fransen hadden bij hem gelogeerd en de tassen met munitie in de kelderbox gezet, buiten zijn medeweten. De mannen hebben verklaard dat ze misbruik hebben gemaakt van zijn gastvrijheid.

Bij het oprollen van de betrokken terreurcel stuitte de Franse politie in een appartement van IS in Argenteuil, een voorstad van Parijs, op onder meer vijf kalasjnikovs, handvuurwapens, dertig kilo explosieven en valse paspoorten.