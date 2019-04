Burgemeester Waddinxveen: geweld bij moskee heel erg

„Ik vind het heel erg wat er is gebeurd”, reageert Nieuwenhuis. Ⓒ ANP

WADDINXVEEN - De burgemeester van Waddinxveen, Evert Jan Nieuwenhuis, zegt dat de mishandeling waarbij een 39-jarige vader en zijn 17-jarige zoon moskeegangers sloegen, niet in Waddinxveen thuishoort. Zaterdagavond werden de twee verdachten aangehouden in de buurt van de Al Hijra Moskee. Het duo was onder invloed van alcohol en bij de aanval raakte een man gewond, aldus de politie.