Toeristenoord Marbella getroffen door zware bosbranden

Momenteel moeten honderden inwoners en vakantiegangers in de buurt van urbanisatie Bello Horizonte hun huizen verlaten. Ook proberen mensen zelf het vuur te bestrijden met alle voorhanden hulpmiddelen zoals tuinslangen.

Brandweerlieden uit de hele regio proberen met man en macht het vuur te bestrijden dat door de droogte van de afgelopen maanden en de stevige wind een bijna onmogelijke opgave is.

Afgelopen maandag werden inwoners en toeristen in de nabijgelegen badplaats Estepona nog opgeschrikt door een vlammenzee. In het gebied Peñas Blancas werden toen ook honderden huizen uit voorzorg ontruimd en moesten mensen geëvacueerd worden.

De volgende dag al maakte de politie bekend dat de mogelijke veroorzaker van de brand was aangehouden. Een persoon zou met takken, vuur en rook bijen weg willen jagen. De brand heeft in Estepona meer dan 290 hectare natuur verwoest. Wat de oorzaak van de brand in Marbella is, is nog niet bekend. Redden wat er te redden valt heeft nu de hoogste prioriteit.