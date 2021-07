Brand in zorgcentrum in Zutphen, gebouw deels ontruimd

Ⓒ News United

ZUTPHEN - In een zorgcentrum aan de Geweldigershoek in Zutphen is zaterdagmiddag brand ontstaan, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland op Twitter. Vanwege behoorlijke rookontwikkeling wordt de verdieping waarop de brand ontstond, ontruimd. De bewoners worden elders in het gebouw opgevangen.