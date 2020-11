Aantal coronabesmettingen flink gedaald, 4499 nieuwe gevallen gemeld

De cijfers schommelen al de hele week, met dalingen op maandag, dinsdag en donderdag, en weer forse stijgingen op woensdag en vrijdag. In totaal zijn sinds het uitbreken van corona 513.513 positieve tests gemeld, en 9326 sterfgevallen.

In Amsterdam zijn afgelopen etmaal 250 mensen positief getest, in Rotterdam 183 en in Den Haag 122. Daarna volgen Tilburg (70) en Enschede (66).

Tussen zondag 22 november en zaterdag 28 november zijn 34.260 besmettingen gemeld, en 457 sterfgevallen.

Ziekenhuis

Ziekenhuizen behandelen minder coronapatiënten dan op vrijdag. Momenteel liggen 1711 mensen vanwege een besmetting in een ziekenhuis. Het zijn 58 patiënten minder dan op vrijdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen daalde van 1251 naar 1200. Op de intensive cares liggen nu 511 mensen met het coronavirus onder de leden, tegen 518 een dag eerder.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalt langzaam maar zeker. In de afgelopen twee weken zijn ongeveer honderd bedden vrijgekomen. Daardoor liggen er weer ongeveer evenveel coronapatiënten als mensen met andere aandoeningen op de intensive cares. De laatste keer dat intensivisten meer mensen met andere aandoeningen dan coronapatiënten onder hun hoede hadden, was op 23 oktober.