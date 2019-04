’14-jarige fietser onder tram in Amsterdam’

Ⓒ Inter Visual studio

Amsterdam - Op de Antwerpenbaan in Amsterdam is maandag rond 14.45 uur een persoon geschept door een tram. Volgens stadszender AT5 gaat het om een 14-jarige jongen. De fiets van de jongen belandde onder de tram. Of het slachtoffer zelf ook onder de tram is gekomen, is niet bekend.