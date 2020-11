Rechtbank in Zeeuwse zedenzaak gewraakt

De rechtbank in Middelburg zou woensdag verder gaan met de behandeling van de strafzaak tegen de 44-jarige Tanja D., die haar twee dochters zou hebben laten misbruiken door haar vriend Pascal P. (47). De vriend ‘verhuurde’ de oudste dochter ook aan andere mannen die seks met haar mochten hebben.

Tegen Pascal P. eiste het Openbaar Ministerie afgelopen maandag zes jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. De zaak tegen Tanja D. werd vorige week opgeschorst omdat zij onwel werd tijdens de zitting. Ze is terminaal ziek. De rechtbank zegt dat medici die Tanja D. behandelen geen medische reden zien waarom Tanja D. de zitting niet zou kunnen bijwonen.

Geestvermogens

Vandaag wilde de rechtbank verdergaan met het bespreken van het onderzoek naar de geestvermogens van Tanja D. en het requisitoir en de strafeis van de officier van justitie. Dat gaat niet door omdat advocate Susan Koster de rechtbank wraakte.

Zij vroeg de rechtbank eerder om de camerabeelden van het incident in het cellenblok waar Tanja D. er kennelijk even slecht aan toe was. Vorige week vrijdag zei Koster te denken dat de vrouw voor haar ogen zou overlijden. De gealarmeerde ambulance zag echter geen reden om Tanja D. naar een ziekenhuis te brengen.

’Onbetrouwbaar’

Koster vroeg de rechtbank ook om een schriftelijke weergave van de bij het incident aanwezige parketwachten en zei dat de GGD ,,een onbetrouwbaar rapport” heeft opgesteld over wat er in het cellenblok gebeurde. De rechtbank liet haar weten dat de wensen zouden worden afgewezen, waarop Koster de rechtbank wraakte.

Dat betekent dat de zaak nu stilligt tot een wrakingskamer met daarin andere rechters zich over het wrakingsverzoek van de verdediging heeft gebogen. Het is nog niet duidelijk wanneer dat gebeurt.