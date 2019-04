Taboe op psychische klachten bij jongeren slechten

Uit onderzoek van 1Vandaag uit 2018 blijkt dat drie op de tien ondervraagde jongeren (29%) van 16 tot en met 34 jaar zich in de afgelopen twee jaar langere tijd depressief voelden. Of dat nog steeds zijn. #openup is een week waarin jongeren worden gestimuleerd om over hun schaamte heen te stappen en hun psychische klachten te delen. De klachten die jongeren kunne delen, lopen uiteen van burn-out, depressie, angst, persoonlijkheids- of eetstoornissen. Als ook gewoonweg piekeren.

De achterliggende gedachte is volgens de organisatoren verder dat hoe eerder jongeren open durven te zijn over hun problemen, hoe eerder ze ook hulp zulen krijgen. Het meest recente onderzoek onder het jongerenpanel van 1Vandaag wijst uit dat tweederde van de jonge mensen last heeft van stress. De meest genoemde psychische klachten in het onderzoek zijn stress (67%), somberheid (53%), slaapproblemen (45%), eenzaamheid (41%), angsten (35%) en depressieve gevoelens (32%). De klachten komen vaak ook in combinaties voor.

Mind en 3FM delen tijdens de #openup-week online en op de radio verhalen van jongeren over hun psychische klachten en over de manier waarop zij anderen vertelden over deze klachten. Deze jongeren reageerden op de oproep om hun verhaal te delen en zo anderen te stimuleren om ook te praten en hulp te zoeken. Hier zijn openhartige verhalen uit gekomen, die in de #openup-week te vinden zijn op de website van 3FM en Mind en de social media van 3FM en Mind.

Andere jongerenmerken als FunX, Club Hub, EO Beam, NPO3.nl en NOS Stories ondersteunen het iniatief.

Bekijk ook: Veel werknemers hebben psychische klachten