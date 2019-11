Koala Lewis toch overleden na spectaculaire redding

Het Port Macquarie Koala-ziekenhuis deelde het hartverscheurende nieuws op Facebook.

Aanvankelijk leek het dier nog te redden. Lewis was overgebracht naar het Koala-ziekenhuis waar zijn brandwonden werden verzorgd. Hij droeg een zuurstofmasker, maar was fit genoeg om aan de eucalyptustakken die op zijn bed lagen te peuzelen. Volgens de artsen was de kans dat Lewis zijn hachelijke avontuur zou overleven 50-50.

Zijn voor- en achterpoten waren verbrand en hij had brandwonden op zijn buik, borst en zijn neus.

Afgelopen nacht verslechterden de brandwonden van de zwaar gehavende Koala waarop is besloten Lewis in te laten slapen.

Lewis kreeg wereldwijde aandacht nadat op beelden was te zien hoe Toni Doherty bij de bosbranden in Port Macquarie naar het buideldier snelde om hem uit de vlammen te redden.

„We zijn hier natuurlijk heel verdrietig over, omdat we hoopten dat hij het zou halen, maar zijn verwondingen waren zeer ernstig en behoorlijk pijnlijk”, vertelt Peter Doherty aan 9News namens zijn vrouw Toni.

De verwoestende natuurbranden in Australië hebben ervoor gezorgd dat de koala ’vrijwel uitgestorven’ is, zo menen experts. Naar schatting zijn meer dan 1000 koala’s omgekomen als gevolg van de branden die wekenlang woedden in het oosten van het land.

Ruim 80 procent van het leefgebied van het dier is in vlammen opgegaan. De eucalyptusboom, de belangrijkste voedselbron van de koala, heeft maanden nodig om terug te groeien na een brand. Dat is een direct gevaar voor het dier. Dat zegt Deborah Tabart, voorzitter van de Australian Koala Foundation.