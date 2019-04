Landen dreigen sociale media aan te pakken

Bedrijven als Facebook en Twitter moeten harder worden aangepakt, vindt de regering van Canada. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Images

OTTAWA - Meerdere landen dreigen met strengere regels voor sociale media. Zo overweegt Canada de regels aan te scherpen. Het land gaat in oktober naar de stembus. Facebook, Twitter en Google zouden niet genoeg doen om beïnvloeding van kiezers te voorkomen. De Canadese minister voor Democratische Instellingen is naar eigen zeggen teleurgesteld over de voortgang van gesprekken met de bedrijven.