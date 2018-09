Slachtoffer Sint-Maarten: ’Voelen ons geïsoleerd’

„Veel mensen hebben nog geen idee van wat ons te wachten staat”, vertelt de Nederlandse advocaat Lucas Berman vanaf Sint-Maarten. „Hoe hard we getroffen gaan worden door de volgende orkaan, bijvoorbeeld.”

„Communicatie is nu alles. Om elkaar te waarschuwen, om aan Nederland te vertellen waar we het meeste behoefte aan hebben, om het nieuws en de laatste ontwikkelingen te volgen. Om te overleven, eigenlijk”, aldus de Nederlander, die door de dag heen probeert zo veel mogelijk de handen uit de mouwen te steken en waar nodig te helpen.

Na verschillende mislukte pogingen een telefoongesprek te voeren met de inwoner van het zwaar getroffen Sint-Maarten, blijkt een verbinding via WhatsApp met hem wel te werken. „Daarom is het cruciaal dat we ook via een webverbinding kunnen communiceren met de autoriteiten. Nu heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een nummer dat 24/7 bereikbaar is, maar wij kunnen niet bellen. Als ze nou voor een paar tientjes een mobieltje inzetten, kunnen we hen op de hoogte houden van onze situatie.”

En die situatie is behoorlijk zenuwslopend. „We hebben water nodig, voedsel, diesel voor de generatoren en allerlei bouwmaterialen. Maar ik maak me vooral enorm veel zorgen om het uitbreken van ziektes. Je ziet het ook bij andere orkanen. Het gebied dat door Harvey werd getroffen, bleek ook een broeihaard voor infecties.”

Berman probeert te doen wat hij kan. „Zo ben ik opgevoed. Mijn ouders hielpen onderduikers in de oorlog.” Dus gaan de advocaat en zijn zakelijk partner Ebo Keuning er dagelijks op uit om patiënten naar het ziekenhuis te brengen, de politie in te lichten over plunderingen en huizen dicht te timmeren.

Want terwijl de straten nog bezaaid liggen met puin, komt de volgende orkaan al op het eiland afgeraasd.