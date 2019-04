VS bestempelen Iraanse Garde officieel als terroristen

De maatregel komt een jaar nadat Trump de VS uit het nucleaire akkoord met Iran terugtrok, uit het tijdperk Obama, en vervolgens de economische duimschroeven weer aandraaide.

Critici hebben gewaarschuwd dat deze maatregel kan leiden tot vergelijkbare acties van vijandige regeringen tegen Amerikaanse legeronderdelen en inlichtingendiensten. De VS hadden al wel tientallen entiteiten en personen op de zwarte lijst gezet wegens banden met de elite-eenheden van de IRGC, maar nog niet de militaire organisatie in zijn geheel.

Teheran reageerde vrijwel onmiddellijk op het Amerikaanse besluit en noemde dat illegaal en in strijd met de internationale wetgeving. „Geen enkel land heeft het recht het leger van een ander land te bestempelen als terroristisch. De invloed van Iran in het Midden-Oosten en zijn succes in de strijd tegen Islamitische Staat zijn de reden voor deze betiteling”, aldus een regeringsverklaring op de Iraanse tv.

