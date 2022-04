Politieman vervolgd voor neerschieten van man met bijl

Op 28 mei 2020 kreeg de politie melding van een 36-jarige man die met een bijl zwaaide op de Neptunesstraat. Daarbij had hij met opzet twee mensen verwond, sloeg hij op deuren met de bijl en vertoonde verward gedrag. Meerdere agenten hadden hun wapen getrokken bij het benaderen van de man, die niet reageerde op de aanwijzingen van de politie. De bewuste agent zou daarbij gericht hebben op de buik van de man. Uiteindelijk werd de man in zijn borst geraakt.

De man werd daarop zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Zoals gebruikelijk als een agent geschoten heeft, is daarop een onderzoek uitgevoerd door de Rijksrecherche. Het OM heeft dat onderzoek bestudeerd en geconcludeerd dat er onvoldoende aanwijzingen zijn voor een zogenoemde noodweersituatie. De agent is daarom gedagvaard. Wanneer hij voor de rechter moet verschijnen is nog niet bekend.

De man met de bijl is aangeklaagd voor een dubbele poging tot doodslag, bedreiging en vernieling.