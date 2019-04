Amerikaanse toeriste vrijgelaten in Oeganda

Het is wel duidelijk dat een bedrag is overgemaakt om de vrijlating van Endicott te bewerkstelligen. Een vertegenwoordiger van Wild Frontiers Uganda Safaris - een medewerker van de organisatie die de safari waaraan zij deelnam organiseerde - stelde in een verklaring nadrukkelijk dat Endicott werd vrijgelaten na betaling, en dat zij niet is bevrijd na een reddingsoperatie. ,,Anders zou zij nu niet terug zijn.’’

De familie van Endicott had aan de Amerikaanse overheid het klemmende verzoek gedaan om in de bres te springen voor Kim en zorg te dragen voor haar terugkeer. Het is onbekend of de Amerikaanse overheid aan dit verzoek tegemoet is gekomen. Het is staand beleid van de VS om niet te betalen aan criminelen die losgeld vragen voor de vrijlating van de mensen die zij hebben gegijzeld.