Vaccinatie-sceptici gebruiken Jodenster als beeldmerk

De anti-vaccinatie-activisten hebben de woorden No Vax (geen vaccins) in Hebreeuws-achtige letters op een gele, stoffen Davidsster geprint en voeren dit beeldmerk op social media en soms zelfs op hun kleding, schrijft de New York Post.

Tijdens een demonstratie in Austin (Texas) droeg voorzitter Del Bigtree van de anti-vaccinatiebeweging ICAN de gewraakte ster ook, om zijn steun te betuigen aan een Chassidisch-Joodse gemeenschap in Rockland County, zo vertelde hij aan The Washington Post.

Deze orthodoxe gemeenschap, even ten noorden van de stad New York, kiest ervoor kinderen niet te laten inenten, ondanks een mazelenepidemie die daar rondwaart. Dat leidde er in Rockland toe dat niet-gevaccineerde kinderen uit de publieke ruimte werden geweerd. De tegenreactie vanuit de gemeenschap: „Dat lijkt op de Jodenvervolging tijdens WOII, dus kunnen we net zo goed zo’n ster dragen.”

"Er zijn zes miljoen mensen afgeslacht met dat symbool. Dat symbool kun je niet inzetten voor je eigen sociale en politieke agenda."

Het gebruik van het gehate symbool leidde tot een storm van protest. De Anti Defamation League, die strijd tegen anti-semitisme en de belastering van het Joodse volk, noemt de actie van Bigtree „een bijzonder ongepast gebruik van dit symbool van de Jodenvervolging door de Nazi’s. Het trivialiseert wat de slachtoffers en de overlevers van die vervolging hebben meegemaakt. Er zijn zes miljoen mensen afgeslacht met dat symbool. Dat symbool kun je niet inzetten voor je eigen sociale en politieke agenda.”

Ook het Poolse Auschwitz-museum heeft gereageerd, in een tweet. Het museum vindt het gebruik van de ster in dit verband getuigen van ’intellectueel en moreel verval’.