Brandweer strijdt met man en macht tegen heidebrand

De brandweer is veel eenheden ter plaatse om de brand te bestrijden. Volgens de brandweer staat een flink stuk heide in brand.

Inmiddels zijn ook diverse eenheden uit Utrecht bijgesprongen.

Er is veel rookontwikkeling, waardoor het treinverkeer tussen Hilversum en Utrecht korte tijd helemaal gestremd was. Uit voorzorg was de elektriciteit van het spoor af gehaald, aldus de zegsman.

UPDATE 20:32 uur:

Rond het spoor woedt nu geen brand meer. Het treinverkeer komt volgens hem weer langzaam op gang.

Elders staat de heide nog wel in brand. Ook het treinverkeer tussen Hilversum en Amersfoort ondervindt hinder, zei een woordvoerder van de NS.

UPDATE 21:22 uur:

De brand, die een gebied van ongeveer 5 hectare zou hebben aangetast, zou inmiddels onder controle zijn. Er wordt nog nageblust. Het treinverkeer rijdt met aangepaste snelheid.

De politie gaat vanuit de lucht met wartmegevoelige camera’s naar verborgen vuurhaarden speuren.