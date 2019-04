’Alle betrokkenen Telegraaf-aanslag gepakt’

Gespannen zit een van de zwaarbewapende teams in een politiebus, klaar voor actie.

Een klap in het gezicht van de vrije pers en de Nederlandse democratie. Ze omschreef premier Mark Rutte de aanslag op De Telegraaf op 26 juni 2018. Tien maanden later zijn de vermoedelijke daders opgepakt. Een knap staaltje speurwerk. Politiechef Olivier Dutilh: „Uiteindelijk lossen we alles op.”