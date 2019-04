Compensatie voor blanke boeren Zimbabwe

De huidige regering gaat boeren die hun land bijna twee decennia geleden na de landhervormingen verloren nu een schadevergoeding betalen, meldde het Britse MailOnline maandag.

De regering-Mugabe onteigende vaak met geweld het land van zo'n 4500 blanke boeren, onder wie ook enkele Nederlanders. Hij herverdeelde het land vervolgens onder ongeveer 300.000 zwarte gezinnen om onevenwichtigheden uit de Britse koloniale tijd te herstellen.

De landhervorming, door Mugabe in 2000 geïntroduceerd, was een controversiële zet van de toenmalige president en werd internationaal veroordeeld.

De regering van president Emmerson Mnangagwa beschouwt de compensatie voor blanke boeren als sleutel om de banden met het Westen aan te halen. Hij heeft 17,5 miljoen dollar (omgerekend zo'n 15,5 miljoen euro) in de begroting van dit jaar uitgetrokken om dit te doen. De eerste betalingen worden gedaan aan degenen in financiële nood en volledige compensatie zal later worden betaald.

,,Het registratieproces en de lijst van landbouwers zou tegen het einde van deze maand voltooid moeten zijn, waarna de tussentijdse voorschotten rechtstreeks aan voormalige eigenaren van boerderijen zullen worden betaald'', aldus de ministeries van Financiën en van Landbouw van Zimbabwe.