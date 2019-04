Ⓒ Eric van Lieshout

Hoofddorp - Hoofddorp is in rep en roer na een steekpartij in een speeltuin bij winkelcentrum Pax. Maandagmiddag rond half 5 gingen enkele jongeren een andere groep te lijf. Daarbij vielen vier gewonden. Een persoon is opgepakt door de politie. ,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt!”