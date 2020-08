’Leerlingen verzwijgen coronaklachten om lange wachtlijsten rijexamen’

Ⓒ Hollandse Hoogte / Lex van Lieshout

Rijschoolleerlingen verzwijgen coronaklachten of vakanties in oranje gebieden vanwege de lange wachtlijsten bij het CBR. Want als de automobilisten in spe wel eerlijk vertellen dat ze klachten hebben of uit een risicogebied komen, wordt het examen geannuleerd. Dat zeggen verschillende brancheverenigingen tegen BNR.