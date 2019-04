’Inenten is naastenliefde’

CU-staatssecretaris Blokhuis deelt persoonlijk verhaal in ’Bible Belt’. Ⓒ Rias Immink

Kesteren - Het is somber gesteld met de vaccinatiegraad in ons land. Steeds minder ouders laten hun kinderen vaccineren. Reden voor staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) om het land in te gaan en met ouders die niet meedoen aan het Rijksvaccinatieprogramma in gesprek te gaan. Vanavond deed hij zo’n poging in Kesteren, een Gelders dorp middenin de bible belt, ook wel bekend als het Staphorst van de Betuwe.