Sint-Maarten maakt zich op voor José

Ⓒ AFP

Vermoedelijk trekt José in de nacht van zaterdag op zondag (plaatselijke tijd) dus niet over, maar rakelings langs het eiland. Op de Bovenwindse Eilanden zal de nieuwe orkaan veel regen en veel wind opleveren maar op basis van de huidige informatie minder dan Irma, aldus het weerinstituut. Doordat veel communicatiemiddelen zijn uitgevallen, weet vermoedelijk niet iedereen dat er nog een orkaan in aantocht is.

Sint-Maarten zwaarder getroffen

Volgens Weeronline.nl passeert volgens de laatste verwachting de kern van Jose evengoed op amper 100 kilometer van het eiland. De windkracht zal dan vermoedelijk 11 zijn, één beaufort onder orkaankracht (windkracht 12). De kracht is minder dan die van voorganger Irma, maar dat neemt niet weg dat het eiland rekening moet houden met zeer zware windstoten, hoge golven en hoosbuien. Weeronline verwacht dat Sint-Maarten, net als bij orkaan Irma, door Jose zwaarder zal worden getroffen dan Saba en Sint Eustatius. De kern van orkaan Jose blijft ruim 150 kilometer weg van Saba en Sint Eustatius. De wind zal op deze eilanden stormachtig tot storm worden (8-9 bft).

Plunderingen

Vanaf Curaçao en Aruba zijn honderd politiemensen aangekomen die een eind moeten maken aan de plunderingen. Enkele mensen die in hotels en woningen op Sint-Maarten aan het plunderen waren, zijn opgepakt. Maar volgens de bevolking is er grote behoefte aan meer agenten en militairen. „Onze inzet valt onder het gezag van de lokale autoriteiten” aldus de luitenant-ter-zee Egbert Stoel op NPO Radio 1. „Het kan best zijn dat mensen ons nog niet hebben gezien, maar dat betekent niet dat we niet ergens anders op het eiland aan het werk zijn. Maar ik kan me voorstellen dat het voelt als een druppel op een gloeiende plaat.”

Ⓒ AFP

Stoel kan zich de frustratie en angst bij de bevolking goed voorstellen. „De situatie is onrustig, blijf hoop houden, we zijn druk bezig om meer mankracht en middelen het getroffen gebied in te krijgen”, aldus Stoel.

Nieuw noodweer

Zo’n zeventig gewonden en patiënten uit het ziekenhuis van Sint-Maarten zijn overgebracht naar eilanden in de buurt, met name naar Aruba. Veel gebouwen op Sint-Maarten zijn beschadigd of verwoest. De bewoners proberen zich zo goed en zo kwaad als het gaat voor te bereiden op de nieuwe orkaan. Ze halen bijvoorbeeld houten planken uit het puin om ramen weer dicht te hameren.