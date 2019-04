Man uit brandende garagebox gehaald

Ⓒ Perry Roovers / MaRicMedia

Breda - Een 49-jarige man uit Breda is maandagavond gewond uit een brandende garagebox in die plaats gehaald. Hij raakte gewond en is met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis afgevoerd. De politie gaat uit van ’een gerichte aanslag op het slachtoffer door 1 of meerdere daders.’