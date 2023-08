Hoelang is Poetin nog veilig in Kremlin? ’Zijn machtsbasis brokkelt af’

Met de dood van Wagnerleider Jevgeni Prigozjin en diens rechterhand Dmitri Oetkin lijkt de zuivering van de belangrijkste betrokkenen bij de opstand van het huurlingenleger compleet. Het kantoor van de Russische president Vladimir Poetin ontkent enige betrokkenheid bij de vliegtuigcrash die de top van Wagner de dood injoeg, maar voor analisten is het signaal van het Kremlin duidelijk: iedereen die ook maar denkt aan verzet, betaalt daarvoor de hoogste prijs. Is de dreiging van een coup daarmee geweken voor Poetin of loert in de krochten van het Kremlin nog altijd gevaar?

Poetin omschreef de omgekomen Prigozjin (r.) als een getalenteerd persoon „met een moeilijk lot” die „ernstige fouten” heeft gemaakt. Ⓒ ANP/HH